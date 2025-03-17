Клімкін: путін ще не вирішив, як продовжувати війну проти України

росіяни продовжують вважати, що України не має існувати. Про це розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю DW.

На його думку, диктатор прагнутиме розвивати військовий тиск, суміщати з невійськовим. У певний момент путін "може переключитися на іншу стратегію: залишити нас як певний буфер, але таким, що тільки він матиме його розуміння, почне маніпулювати, рухаючись до того, щоб поступово, як удав, затягувати".

"Кролика не можна з'їсти, оскільки має зуби, кігті й дере цього удава. Це насправді і не кролик, як зрозуміли у москві", - зазначив Клімкін.

Український дипломат додав, що російські загарбники й надалі не полишають логіки, каже він, що України не має існувати. Питання лише в тому, яку стратегію вибере путін.

"Якщо йому буде важливо вийти з міжнародної ізоляції, і американці кидатимуть йому кістки у вигляді скасування чи пом'якшення частини санкцій... А це важливо для росії", - завершив він.