ГУР: спецслужби рф їздять світом, вербуючи іноземців воювати проти України

У Головному управлінні розвідки зазначають, що спецслужби рф їздять світом, вербуючи іноземців, пише Суспільне Крим.

У листопаді 2024 року партизанський рух Атеш повідомляв, що на полігоні Казачий в окупованому Севастополі було зафіксовано військових із “нетиповою для місцевих зовнішністю”.

Вони заявляли, що це були найманці з Куби та африканських країн, яких навчали росіяни.

Полонений російський солдат Павло Фунтіков із 810 бригади морської піхоти рф, яка дислокується на тому полігоні, підтвердив цю інформацію.

«Китайці, корейці, філіппінці, араби були. Їх на Феодосію. А нас – у Воронеж, на навчання. Три патрони дали нам на полігоні, коли ми окопи копали. Три патрони: стоячи, сидячи і лежачи все. А звідти відвезли під Курськ», – розповів він.

Представник ГУР МО Андрій Черняк розповів Суспільному, що воювати проти України до російської армії долучаються здебільшого найманці з її країн-союзників.

«Це переважно ті країни, які підтримують росію. Їх вербують і обіцяють, що ви будете у складі Збройних сил, але працюватимете будівельниками, кухарями, ким завгодно, максимум ви будете у другій чи третій лінії оборони – на передові позиції вас ніхто не відправить. росія бреше завжди, тому нема абсолютно чому дивуватись», – сказав Черняк.

Запрошення іноземців на контрактну службу до армії рф розміщують у забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакте. Там пропонують “високу заробітну плату, купівлю авіа/залізничних квитків, зробити військовий квиток тощо.

У розвідці вважають, що у Криму іноземних найманців вчать не лише проводити штурмові дії на суші, а й на воді.

За даними української розвідки, у російських підрозділах спецпризначення воює не більш ніж 1% іноземців. Ще до 2% – у решті підрозділів. Це до 20 тис. військових, яких найбільше залучають в піхотні та механізовані підрозділи.

«Сказати, що кількість іноземців велика, що вона є небезпечною взагалі в тенденції, ми не можемо. Але те, що люди з інших країн приїжджають воювати на територію України, воювати проти наших людей, проти нашого народу – це військові злочинці, які безумовно мають нести за це відповідальність», – додав представник ГУР.

Окрім найманців із Куби та країн Африки, лави армії рф з кінця 2024-го поповнюють солдати з КНДР.

У коментарі Суспільному речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що відомство активно інформує країни про участь їхніх громадян у війні на боці рф, засуджуючи це як порушення міжнародного права.

Йдеться про широке коло іноземців з країн Африки, Близького Сходу, Азії, Латинської Америки, та інколи з Європи.

Іноземців, які вже воюють на боці росії, українська сторона закликає здаватися в полон. Гарантує життя та дотримання Женевських конвенцій, із можливістю подальшого обміну.