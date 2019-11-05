Украина предлагает разводить силы на участке Богдановка – Петровское 7 ноября

Об этом сообщил командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко на брифинге в Краматорске, "Интерфакс-Украина"

Пряма речь командующего ООС: "Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины".

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский отметил, что поскольку последние обстрелы на этом участке фиксировали 30 октября, то при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и 8 ноября с 12:00 Вооруженные силы смогут начать практические меры по разведению сил и средств.

Кравченко также заверил, что подконтрольной Киеву Богдановке после отведения сил и средств не будет никакой угрозы.

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в "зону безопасности" – ред.)", – сказал он.

Напомним: утром 4 ноября украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозможно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.

Однако в полдень российские медиа распространили информацию т.н. "ДНР", что боевики сигнализировали белой ракетой о готовности к разведению сил и средств у Петровское.

Представители так называемой "Донецкой народной республики" обвинили украинскую сторону в срыве разведение сил и средств у поселка Петровское

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.

В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.

В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.

Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.

На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.

После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

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