В Закарпатье может появиться Венгерский район

В Украине сейчас проходит административно-территориальная реформа, которая направлена на сокращение районов по всем областям. В Закарпатской области хотят сформировать четыре крупных района вместо существующих тринадцати, пишет Голос.

Существует проблема с распределением венгерских поселений в новых районах, считает заместитель областного совета Йосип Барто:

«Территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями, необходимо создать пятый - Венгерский район».

Венгры Закарпатья считают, что должен быть создан (или переименован) еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов.

«Наша цель создать еще 5-й Венгерский район с центром Берегово, который объединял бы этих 9 территориальных громад, которые имеют большинство и в этом районе венгерская община осталась большинством. То есть, в Закарпатье был бы Венгерский район с центром Берегово, который компактно включает в себя венгерские поселения», - говорит Барто.

Административная реформа должна учитывать многоэтнический состав нашей области и тот факт, что существуют культурные и языковые особенности региона. Необходимо учитывать все факторы при проведении реформы и утверждении перспективного плана районов.

«Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений», - отмечает Барто.