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Международный суд ООН объявит решение о юрисдикции Суда в деле "Украина против России"

05.11.2019 / 12:17
8 ноября Международный Суд ООН объявит свое решение в отношении возражений России о применении международных конвенций в деле "Украина против России".

Соответствующий анонс обнародован на сайте Международного Суда ООН.

"Применение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) - вынесение решения Суда в отношении предварительных возражений, поданных Российской Федерацией в пятницу 8 ноября 2019 года в 3 часа дня", - указано в расписании работы Суда.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Источник 

Украина, Россия, Международный Суд ООН
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