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Зеленський: Протягом тижня росія застосувала проти України майже 1220 авіабомб

17.02.2025 / 13:19
Цього тижня країна-агресорка росія застосувала проти України майже 1220 авіабомб та понад 850 ударних дронів. Про це розповів президент Володимир Зеленський на сторінці у Facebook.

За його словами, росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну.

Окрім авіабомб та дронів окупанти також випустили більш ніж 40 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше ППО для захисту життів людей.

"Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього. Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром", - сказав президент.

Зеленський
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