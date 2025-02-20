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У МОН визали, що запропонований інструмент для оцінювання НУШ, виявився доволі непростим

19.02.2025 / 17:27
Петиція з вимогою скасувати нову систему оцінювання учнівства НУШ набрала 25 тисяч голосів.

Українці назвали цю схему "знущанням над дітьми та вчителями". Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова пояснила, що повністю скасувати нововведення неможливо, повідомляє "Вчися.Медіа".

Відомство визнає, що запропонований інструмент для оцінювання виявився доволі непростим у застосуванні. Як пояснила Кузьмичова для цього будуть введені такі кроки:

  • Взаємодія з провайдерами електронних журналів для синхронізації процесів;
  • Спрощення інструкцій для ведення журналів – як паперових, так і електронних;
  • Створення фокус-груп з учителями та Інститутами післядипломної освіти, які працюють з вчительськими спільнотами;
  • Проведення вебінарів, зокрема й на місцевих рівнях, аби залучити якомога більшу кількість вчителів з різних регіонів.
МОН, Кузьмичова
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