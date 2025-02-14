Трамп: Рейтинги Зеленського в опитуваннях не надто високі. М'яко кажучи

Про це говориться в запитаннях ЗМІ та відповіді лідера США, які опублікував у Facebook кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

Так, Трампа запитали, чи підтримав би він поступки Зеленським територіями або обмін територіями.

"Йому доведеться зробити те, що він має зробити. Але, знаєте, його рейтинги в опитуваннях не надто високі. М'яко кажучи. У нього є країна, її спустошили та атакували. І він має армію - насправді, дуже-дуже відважну. Незважаючи на те, що ми дали йому, на мій погляд, 350 мільярдів доларів, це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. А Європа дала, на мій погляд, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у формі позики", - сказав президент США.