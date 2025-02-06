Зеленський: Невдовзі уряд запустить контракти на набір 18-24-річних людей до ЗСУ

"Наступного тижня уряд має намір запустити вигідні контракти на набір, щоб залучити молодих людей віком 18-24 років - до призовного віку - до Збройних сил, щоб допомогти усунути нестачу робочої сили", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Разом з тим, Зеленський відмовився повідомити, скільки чоловіків, як очікується, запишуться.

Як повідомлялось, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц вважає, що для стабілізації фронту в Україні треба знизити мобілізаційний вік, що дало б змогу призвати в армію "сотні тисяч нових солдатів".

Раніше Зеленський прокоментував обговорення щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, вказавши на неукомплектованість українських бригад і брак зброї.