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Трамп про допомогу Україні: Ну, вона може не вижити в будь-якому разі

10.03.2025 / 11:14
Президент США Дональд Трамп висловився про припинення військової допомоги Україні. Відповідаючи на запитання, він заявив, що Україна може не вижити в будь-якому разі, навіть за умови продовження постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Під час інтерв'ю Трампа запитали, чи зможе він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити, на що він сказав таке.

"Ну, вона може не вижити в будь-якому разі, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", - сказав Трамп.

Трамп
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