НСЗУ: 27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж 3 років

Про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоровʼя, передає Укрінформ.

"За статистикою Національної служби здоров'я України, 27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж 3 років. Якщо ви так само не перевіряли своє здоровʼя за час повномасштабної війни, звʼяжіться із сімейним лікарем, з яким укладена декларація, вже зараз та запишіться на профілактичний огляд", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ нагадали, що в перелік медичних послуг, які надає сімейний лікар, входять:

Огляди, аналізи, контроль хронічних хвороб.

Лікування поширених захворювань та невідкладна допомога.

Вакцинація та профілактичні заходи.

Направлення до спеціалістів за потреби.

Медичні довідки, лікарняні, рецепти.

Крім основних послуг, кожен пацієнт має право на регулярні профілактичні обстеження відповідно до віку та факторів ризику:

Гіпертонічна хвороба – з 40 років кожні 2 роки, за наявності ризиків – щорічно.

Цукровий діабет – з 45 років щороку, особливо при надлишковій вазі чи спадковості.

Рак молочної залози – з 50 до 69 років мамографія кожні 2 роки, а за ризиків – з 40 років.

Колоректальний рак – з 50 до 75 років кожні 2 роки, за ризиків – щорічно.

Рак передміхурової залози – з 50 років кожні 2 роки, а при спадковості – з 40-45 років щорічно.

Туберкульоз – щороку для тих, хто має підвищені ризики (контакт із хворими, ВІЛ-інфекція).

У НСЗУнаголошують, що саме сімейний лікар допомагає пацієнтам контролювати своє здоровʼя, запобігати небажаним станам та вчасно виявляти небезпечне захворювання.

Також, як додали в Нацслужбі здоровʼя, дорослим слід робити планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років.