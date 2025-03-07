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НСЗУ: 27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж 3 років

08.03.2025 / 13:15
Свого сімейного лікаря впродовж останніх трьох років не відвідували 27% пацієнтів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоровʼя, передає Укрінформ.

"За статистикою Національної служби здоров'я України, 27% пацієнтів не були у свого сімейного лікаря впродовж 3 років. Якщо ви так само не перевіряли своє здоровʼя за час повномасштабної війни, звʼяжіться із сімейним лікарем, з яким укладена декларація, вже зараз та запишіться на профілактичний огляд", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ нагадали, що в перелік медичних послуг, які надає сімейний лікар, входять:

  • Огляди, аналізи, контроль хронічних хвороб.
  • Лікування поширених захворювань та невідкладна допомога.
  • Вакцинація та профілактичні заходи.
  • Направлення до спеціалістів за потреби.
  • Медичні довідки, лікарняні, рецепти.

Крім основних послуг, кожен пацієнт має право на регулярні профілактичні обстеження відповідно до віку та факторів ризику:

  • Гіпертонічна хвороба – з 40 років кожні 2 роки, за наявності ризиків – щорічно.
  • Цукровий діабет – з 45 років щороку, особливо при надлишковій вазі чи спадковості.
  • Рак молочної залози – з 50 до 69 років мамографія кожні 2 роки, а за ризиків – з 40 років.
  • Колоректальний рак – з 50 до 75 років кожні 2 роки, за ризиків – щорічно.
  • Рак передміхурової залози – з 50 років кожні 2 роки, а при спадковості – з 40-45 років щорічно.
  • Туберкульоз – щороку для тих, хто має підвищені ризики (контакт із хворими, ВІЛ-інфекція).

У НСЗУнаголошують, що саме сімейний лікар допомагає пацієнтам контролювати своє здоровʼя, запобігати небажаним станам та вчасно виявляти небезпечне захворювання.

Також, як додали в Нацслужбі здоровʼя, дорослим слід робити планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років.

сімейний лікар
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