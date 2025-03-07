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МВФ: Досягли угоди з Україною щодо сьомого перегляду програми EFF

07.03.2025 / 10:12
Міжнародний валютний фонд уважно відстежує ситуацію навколо України включно із зусиллями адміністрації США щодо встановлення миру та одночасних заяв про припинення допомоги, щоб оцінити наслідки для всіх сторін.

Про це заявила на брифінгу директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми дуже уважно стежимо за подіями і в міру їх розвитку будемо, очевидно, проводити оцінку того, якою може бути мирна угода та які будуть наслідки для всіх залучених сторін», - зауважила представниця Фонду.

Вона нагадала, що МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми EFF, яка відкриє можливість для виділення наступного пакета в розмірі 400 мільйонів доларів. Якщо рішення Ради директорів про наступний транш буде позитивним, загальні виплати за програмою сягнуть 10,1 мільярда доларів.

Козак також підкреслила, що за оцінками Фонду, «виконання програми Україною залишається на високому рівні». Зокрема, за її словами, українська сторона виконала кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня. Крім того, влада і представники МВФ досягли домовленостей щодо ряду стратегій і реформ для підтримки макроекономічної стабільності.

«Порядок денний структурних реформ в Україні продовжує досягати значного прогресу, і українська влада бере на себе серйозні зобов’язання в ряді інших сфер»,- додала представниця МВФ.

МВФ, Козак
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