Прессекретар Білого дому: Рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українців ще не ухвалено

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Білого дому Каролін Лівітт написала у соцмережі Х.

"Це чергова фейкова новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які поняття не мають, про що говорять", - зазначила Лівітт.

За її словами, насправді наразі рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українців ще не ухвалено.