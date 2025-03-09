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Прессекретар Білого дому: Рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українців ще не ухвалено

07.03.2025 / 11:14
Наразі немає прийнятого рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українських біженців у США. Інформація агенства Reuters є фейком.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Білого дому Каролін Лівітт написала у соцмережі Х.

"Це чергова фейкова новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які поняття не мають, про що говорять", - зазначила Лівітт.

За її словами, насправді наразі рішення щодо скасування тимчасового правового статусу для українців ще не ухвалено.

Лівітт
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