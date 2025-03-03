Войти | Зарегистрироваться
23:06

четверг,
06 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Українцям нагадали про штрафи за носіння військової форми тими, хто не має на це права

06.03.2025 / 18:30
Згідно з чинним законодавством України, носіння військової форми або її елементів особами, які не мають на це права, є адміністративним правопорушенням. За таке порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу та конфіскації форми.

Незалежно від того, чи це повний комплект форми, чи окремі її елементи зі знаками розрізнення, незаконне носіння карається законом. Повторне порушення протягом року тягне за собою більш суворе покарання, пишуть Факти ICTV.

Законодавство України чітко регламентує, хто має право носити військову форму та її атрибутику. Це право надається лише військовослужбовцям, курсантам, резервістам та деяким іншим категоріям громадян.

Навіть носіння одягу з військовим принтом, такого як футболки в піксель, може розглядатися як адміністративне правопорушення, якщо це може ввести в оману щодо вашого статусу. Поліція має право перевірити документи в особи, яка носить військову форму, і притягнути її до відповідальності у разі виявлення порушення.

У 2019 році до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) було введено статтю 186-8, яка передбачає адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми. Ця норма чітко визначає, що носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань особами, які не мають на це права, є правопорушенням.

Який штраф за незаконне носіння військової форми:

За перше виявлене порушення правопорушнику може бути винесено попередження або штраф з конфіскацією форми. Розмір штрафу за перше порушення становить від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, наразі це 2 550-3 400 грн). Форма також підлягає конфіскації.

Якщо особа протягом року повторно вчиняє таке правопорушення, то штраф зростає до 3 400-6 800 грн або може бути призначено громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. В обох випадках форма також конфіскується.

Право на носіння військової форми мають:

  • Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань.
  • Військовозобов’язані під час проходження зборів.
  • Резервісти.
  • Курсанти військових навчальних закладів.
  • Ліцеїсти військових ліцеїв.
  • Особи, які звільнені з військової служби у запас або у відставку з правом носіння військової форми.

Національна поліція України уповноважена виявляти осіб, які незаконно носять військову форму, складати на них адміністративні протоколи та притягувати до відповідальності. За виявлення такого правопорушення поліцейський має право затримати особу для встановлення її особи та складання відповідних документів.

військова форма
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 марта
5 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.