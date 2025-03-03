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Арахамія: Нашій фракції нічого не відомо про ініціативу Саврасова щодо постановки на військовий облік дітей з 14 років

06.03.2025 / 12:16
Фракція "Слуга народу" не володіє інформацією про підготовку законопроєкту щодо військового обліку дітей з 14 років.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

"Нашій фракції нічого не відомо про ініціативу народного депутата від "Європейської Солідарності" Саврасова про постановку на військовий облік дітей з 14 років", - написав Арахамія.

За його словами, "Слуга народу" не голосуватиме за цей законопроєкт, якщо над ним й справді працюють у Раді.

"Якщо фракція "Європейської Солідарності" дійсно працює над таким законопроектом, то можу запевнити, що він ніколи нами не буде підтриманий і ми за таке не голосуватимемо за жодних обставин", - додав Арахамія.

Нардеп Максим Саврасов розповів виданню 44.ua, що законопроєкт ще у розробці, готово вже понад 70%.

"Ми плануємо змінити процес збору даних про молодих українських хлопців для того, щоб на військовий облік вони могли стати вже з 14 років. Для цього ми хочемо запропонувати колегам внести змінення в діюче законодавство, щоб притягнути до цього процесу навчальні заклади, середні загальноосвітні школи, технікуми та коледжі. Також ми плануємо повернути форму № 026/о ("Медична картка дитини"), щоб всі дані про стан здоров’я юнаків зберігалися в навчальному закладі", - заявив Саврасов.

Арахамія, Саврасов
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