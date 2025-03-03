Арахамія: Нашій фракції нічого не відомо про ініціативу Саврасова щодо постановки на військовий облік дітей з 14 років

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Геґсет: Вашингтон готовий до війни з Пекином
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Агентство STT: Лідери ЄС не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України
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SkyNews: США та Україна повністю припинили обмінюватися розвідувальними даними
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Віцепрезидент США: Трамп, як і раніше, прихильний до угоди щодо рідкісних корисних копалин
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пєсков: Якщо США призупинять військову допомогу Україні, це буде найкращим внеском у мир
- 15:23
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16:25
МО надасть ДССТ можливість проводити детальні випробування товарів, які надходять до підрозділів
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Радуцький: Від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів
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Мінекономіки: Успішний Огляд торговельної політики сприятиме зміцненню торговельних відносин України
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Мінрозвитку: Для того, щоб виїхати з України, іноземні перевізники повинні погасити всі штрафи
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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