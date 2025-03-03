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Агентство STT: Лідери ЄС не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України

06.03.2025 / 14:21
Лідери Євросоюзу за підсумками зустрічі у четвер не планують анонсувати ніякого конкретного пакета допомоги для України.

Про це повідомляє агентство STT з посиланням на проєкт рішення, який вони отримали, пише "Європейська правда".

На позачерговому саміті ЄС 6 березня лідери Євросоюзу планують обговорити подальшу підтримку України та посилення європейської обороноздатності після зміни принципів і пріоритетів адміністрації у США.

У проєкті висновків саміту, з якими ознайомилися журналісти, станом на середу не було згадок про конкретний пакет допомоги для України із цифрами.

Різні джерела у ЄС також підтвердили агентству, що домовленості щодо суми ще немає.

У проєкті висновків міститься заклик лідерів ЄС до швидких дій у питанні підтримки України та висловлюється схвалення готовності багатьох країн-членів різко наростити обсяги допомоги, які надаються Україні, зокрема боєприпасів, засобів ППО та ракет-перехоплювачів.

Також там згадується, що країни ЄС готові брати участь у безпекових гарантіях для України, беручи до уваги можливості і політичну лінію та безпекові інтереси країн-членів.

Крім того, у проєкті наголошують, що будь-яка потенційна домовленість про мир має передбачати надійні безпекові гарантії для України.

Один зі співрозмовників журналістів, високопосадовець ЄС, не погодився з тезою, що майбутній саміт закінчиться без конкретних ініціатив на підтримку України. Він зазначив, що навіть якщо не буде озвучено конкретних цифр, лідери задекларують наміри продовжити підтримку України і збільшити допомогу, а більш детальні дискусії продовжаться на саміті, що відбудеться через два тижні.

Євросоюз, агентство STT
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