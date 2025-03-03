Білецький: Командири підрозділів "кровно зацікавлені" в тому, щоб швидко отримувати потрібну номенклатуру

Про це він заявив у інтервʼю Radio NV.

Комбриг повідомив, що зараз із постачанням дронів війську є величезні проблеми. Через бюрократичні процедури часто підрозділи отримують БпЛА, які на момент поставки вже є застарілими і потребують доопрацювання для ефективного застосування. Адже військові технології дуже швидко розвиваються: постійно міняються частоти, а також типи дронів - від "мавіків" і гексакоптерів до оптоволокна.

"Якби держава спиралась не на ефективний менеджмент, як у нас люблять казати, а на ефективні практики і, наприклад, закупівлі цих речей були перенесені на бригади, я переконаний, це дало б моментальний ефект буквально за місяць-півтора на полі бою. Але оскільки держава хоче закупити десь, бажано, мабуть, у "своїх" і одразу на мільярд, от і маємо затягнення на місяці. Чи впливає це на фронт? Критично, бо це основний засіб ураження", - наголосив комбриг.

На його думку, на відміну від замовників в особі держчиновників і постачальників, командири підрозділів "кровно зацікавлені" в тому, щоб швидко отримувати потрібну номенклатуру, адже саме вони відповідальні за виконання бойових завдань і збереження при цьому особового складу.

"Передайте в бригади, у війська - і все буде значно швидше. Залишаєте на державних "монстрах" - то воно буде, як буде", - сказав Білецький.

Він наголосив, що командування Сухопутних військ частково розпочало цей процес: підрозділи почали отримувати кошти на самостійну закупівлю БпЛА і засобів РЕБ. За його оцінкою, це відразу вплинуло на загальну забезпеченість бригад FPV-дронами.