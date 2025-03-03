МЗС України: Зеленський підтвердив готовність підписати угоду про корисні копалини та безпеку

Про це зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Президент Володимир Зеленський чітко викладає свої думки. Підтверджує прихильність України до миру і намічає перші кроки для його досягнення; підтверджує подяку України за підтримку США; підтверджує готовність підписати угоду про корисні копалини та безпеку. Сильні слова сильного лідера", - написав він в соцмережі Х у вівторок.