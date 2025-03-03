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Зеленський: Я не хочу детально обговорювати, що сталося в Овальному кабінеті

04.03.2025 / 17:27
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що розуміє причину сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

За словами Зеленського, ситуація, яка виникла, не заслуговує на тривале обговорення, і він переконаний, що це тимчасовий момент.

"Я не хочу детально обговорювати, що сталося. Вважаю, що не варто продовжувати цю тему в такому форматі, якщо ми прагнемо будувати міцні стосунки. Я впевнений, що ця ситуація мине, попереду є важливіші питання. Якщо ми залишатимемося конструктивними, я впевнений, що нас чекають позитивні результати", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що для нього важливо, аби союзники, зокрема США, продовжували конструктивний діалог і пам'ятали, хто є справжнім агресором у конфлікті.

Зеленський
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