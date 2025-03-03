Мінкульт та депутати обговорили врегулювання правил виїзду за кордон для митців і працівників медіа

Про це повідомляє МКСК, передає Укрінформ.

Як зазначається, заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос наголосив, що МКСК активно працює над якнайшвидшим врегулюванням правил виїзду для митців і працівників медіа, які є військовозобов’язаними, та сподівається, що це питання буде вирішене найближчим часом.

У свою чергу, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин наголосив на готовності представників українського парламенту сприяти вирішенню цього питання. Він також підкреслив важливість представлення МКСК нових правил для медіаспільноти та культурного сектору, щоб спільно переконувати всі дотичні інституції в необхідності ухвалення своєчасних рішень.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що Комітет вже 5 березня планує заслухати це питання у відкритому форматі з трансляцією засідання на каналі Комітету в YouTube. До обговорення також заплановано залучити представників медіа та культурної спільноти.

«Під час зустрічі також було обговорено питання посилення спроможності державних органів у протидії дезінформації та співпраці з НАТО з метою розвитку стратегічних комунікацій в Україні. В цьому контексті йшлося про необхідність координувати зусилля із протидії російській пропагандистській кампанії до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні», - повідомляють в міністерстві.

Також представники МКСК та народні депутати України обговорили перспективи реалізації проєктів за участю НАТО та Європейського Союзу, які б посилили інформаційну стійкість України.