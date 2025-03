Британія: На столі переговорів є кілька можливих пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів", - заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії. "Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів".

Президент Франції Еммануель Макрон (Emmanuel Macron) підняв питання про можливість місячного перемир'я, хоча поки що не було публічної підтримки з боку інших союзників. "Таке перемир'я щодо повітряної, морської та енергетичної інфраструктури дозволило б нам визначити, чи діє президент росії володимир путін добросовісно, коли бере на себе зобов'язання щодо перемир'я", - заявив у понеділок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Jean-Noel Barrot), коментуючи пропозицію Макрона. "І саме тоді можуть розпочатися справжні мирні переговори", - додав він.

Франція, Великобританія і, можливо, інші європейські країни запропонували відправити війська в Україну в разі припинення вогню, але заявили, що хотіли б отримати підтримку в тій чи іншій формі від США - пропозицію, яку називають "підтримкою" (backstop).

Нагадаємо, кілька країн заявили у неділю, 2 березня, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Щодо коаліції охочих (Coalition of the Willing) - так, сьогодні низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану, який ми розробляємо. Я дозволю їм робити власні заяви про те, як саме вони хочуть зробити цей внесок, але ми змогли просунутися в цьому питанні", - сказав Стармер на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

Прем'єр додав, що "без критики і з повагою сприймає позицію інших країн, які, можливо, не вважають, що вони хочуть зробити такий внесок". Водночас Стармер висловив переконання, що "якщо хтось не зрушить вперед, ми залишимося на тому становищі, в якому перебуваємо, і не зможемо рухатися вперед".