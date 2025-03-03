Відтепер діти з пільгових категорій зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після 18 років

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, передають Українськi Новини.

"Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і ПІСЛЯ досягнення 18-тирічного віку ДО 23-х років включно(незалежно від того отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після). Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії", - йдеться у повідомленні.

Відповідну постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян, ухвалив уряд.

Також, враховуючи, що при призначенні стипендій діти учасників бойових дій (УБД) могли стикатися з труднощами із наданням підтвердних документів, введено норму, яка дозволяє: