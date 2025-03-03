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Повітряні сили: Протягом тижня було знищено 1017 російських БПЛА різних типів

03.03.2025 / 10:12
Протиповітряна оборона впродовж тижня, з 24 лютого по 2 березня, знищила 1023 засоби повітряного нападу російської армії.

Як передає Укрінформ, про це Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило у Фейсбуці.

Зокрема було знищено: 6 крилатих ракет Х-101; 665 ударних БпЛА типу Shahed; 179 розвідувальних БпЛА; 173 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема: 65 – на винищувальне авіаційне прикриття; 39 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

За тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 492 бойові вильоти: 328 розвідувальних вильотів БПЛА; 83 уражень FPV-дронами; 81 скидів та удари FPV. Внаслідок чого ліквідовано: до 50 осіб; спеціальну техніку; укриття та позиції ворога.

БПЛА, дрони
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