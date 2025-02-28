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Bloomberg: Старання Стармера повернути за стіл переговорів президентів США та України виявилися марними

02.03.2025 / 16:20
Після конфліктного діалогу в Білому домі 28 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався повернути президентів України та США за стіл переговорів. Однак ці старання виявилися марними.

Після конфліктного діалогу в Білому домі 28 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався повернути президентів України та США за стіл переговорів. Однак ці старання виявилися марними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що після конфлікту в прямому ефірі, Стармер у телефонному режимі спробував врятувати економічну угоду між країнами. Однак, за інформацією джерел, команда Дональда Трампа відмовилася повернутися до переговорів і заявила, що потрібен час, щоб охолонути.

За словами одного з європейських чиновників, адміністрація Трампа зажадала публічних вибачень від Зеленського для налагодження відносин.

Інсайдери на Даунінг-стріт констатували різницю в підходах до подій у Вашингтоні. Інші високопоставлені європейські чиновники поспішили захистити Зеленського у соцмережах і засудити Трампа й віце-президента Джей Ді Венса.

Тим часом Стармер "підняв слухавку". На думку британських чиновників, вони можуть скористатися тим, що Трамп часто висловлює перевагу Британії перед Європейським Союзом, а також робочим відносинам між лідерами Великої Британії та США.

Саміт з підтримки України в неділю, 2 березня в Ланкастер-хаусі в Лондоні став дедалі більш актуальним у контексті розриву трансатлантичних відносин. Стармер прагне відновити лідерство в Європі після Brexit, пообіцявши збільшити оборонний бюджет з 2,3% до 2,5% від економічного виробництва.

"Британський прем'єр разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, який приймав подібний саміт у Парижі минулого місяця, сподіваються на посилення безпекових зобов'язань, щоб отримати місце за столом переговорів. Тепер вони мають подолати побоювання, що Трамп уже відмовився від української справи, а разом з нею і від Європи", - пише Bloomberg.

Стармер
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