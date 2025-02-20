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Буданов: Північна Корея планує в цьому році передати рф 148 далекобійних балістичних ракет KN 23

24.02.2025 / 12:16
Північна Корея планує в цьому році передати рф 148 далекобійних балістичних ракет KN 23.

Північна Корея планує в цьому році передати рф 148 далекобійних балістичних ракет KN 23.

Про це під час форуму в Києві повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передають Українські Новини.

"Північна Корея активно почала постачати ракетні комплекси. За планом цього року Північна Корея має поставити КН23 148 таких ракет", - сказав Буданов.

Також він розповів, скільки північних корейців зараз знаходяться в росії.

"Станом на зараз 4 тис. осіб "виведено" (вбито та поранено) з ладу. Заміни готуються, але поки що не спостерігається. 8 тис. північних корейців ще діє", - зазначив керівник ГУР.

Буданов додав, що північні корейці допомагають росіянам опановувати артсистеми, які постачають рф.

Буданов, Північна Корея
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