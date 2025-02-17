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Президент Фінляндії: У заявах стосовно підтримки України йдеться про три аспекти, які потребують абсолютної гарантії

17.02.2025 / 17:27
Червоні лінії, на яких мають наполягати європейські гравці, вже існують. Викреслювати перспективи вступу України в НАТО не треба.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у публічній дискусії з колегами, повідомляє Gazeta.ua.

Він пояснив, чому у заявах стосовно підтримки України йдеться про три аспекти, які потребують абсолютної гарантії – це територіальна цілісність, незалежність, суверенітет.

Політик нагадав, що Фінляндія у світовій війні зберегла суверенітет, але втратила суверенітет щодо вибору зовнішньополітичних союзів.

"Є дві червоні лінії, щодо яких не може бути жодної дискусії – це членство України в ЄС і НАТО", – розповів він.

Фінляндія, Стубб
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