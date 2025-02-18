Волтц: Це має бути остаточне припинення війни в Україні, а не тимчасове, як ми бачили в минулому

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Є кілька основоположних принципів. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що будуть дискусії про територію, і будуть дискусії про гарантії безпеки. Це фундаментальні основи, які будуть лежати в основі будь-якої дискусії», – заявив Волтц.

На його думку, найважливішим є те, що президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання та рішучість закінчити війну росії проти України, і «припинити вбивства, які відбуваються»

«Це не в інтересах жодної країни. Це не в інтересах світу і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи. Тому всі ці речі рухатимуть переговори вперед», – сказав Волтц.

Радник із питань нацбезпеки також запевнив, що Трамп спілкується як із кремлівським лідером володимиром путіним, так і з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Якщо ви збираєтеся об’єднати обидві сторони, ви повинні говорити з обома сторонами. І ми будемо продовжувати нагадувати усім, що буквально за кілька хвилин після того, як Трамп поклав слухавку (після розмови з – ред.) путіним, він зателефонував (і – ред.) поговорив із Зеленським», – сказав Волтц.

Відповідаючи на запитання про те, що українці та європейці відчувають себе відстороненими у перемовинах з росією, Волтц зазначив, що США консультувалися і консультуються зі своїми союзниками «буквально щодня» і продовжуватимуть це робити.