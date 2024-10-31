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Букмекери почали приймати ставки на те, чи буде спроможний Трамп на посту президента завершити війну в Україні

07.11.2024 / 13:19
Незважаючи на запевнення Дональда Трампа, що у разі свого обрання президентом США, він завершить війну рф в Україні за 24 години, у прогнозах букмекерів враховано значно більше часу. Водночас деякі клієнти Polymarket у коментарях вважають, що і цього проміжку часу буде скоріше замало.

Незважаючи на запевнення Дональда Трампа, що у разі свого обрання президентом США, він завершить війну рф в Україні за 24 години, у прогнозах букмекерів враховано значно більше часу. Водночас деякі клієнти Polymarket у коментарях вважають, що і цього проміжку часу буде скоріше замало.

Пише УНН із посиланням на децентралізовану платформу прогнозів.

Букмекери почали приймати ставки на те, чи Дональд Трамп буде спроможний на посту глави Білого дому завершити війну рф в Україні, - не за 24 години, як вже обіцяв кандидат від Республіканської партії США, але за 90 днів. І хоча Трамп ще не встиг офіційно стати президентом Сполучених Штатів, втім популярний сервіс прогнозів вже оголосив умови:

Україна та росія офіційно оголошують про принаймні тимчасове перемир’я, припинення вогню на всій лінії фронту або врегулювання конфлікту шляхом перемовин. Це має статися в будь-який момент між оголошенням Associated Press переможцем виборів Дональда Трампа та 23:59 19 квітня 2025 року за Східним часом.

У коментарях до пропозиції ставок, з’являються різні припущення:

Навіть якщо він буде обраний, йому знадобиться більше 90 днів – пише один з користувачів.

«ЯКЩО він переможе, то, швидше за все, спочатку зосередиться на тому, щоб помилувати себе», - ідеться у іншому дописі.

Навіть тимчасове припинення вогню зараховується як так. Назва вводить в оману, зауважують інші.

Це підтверджує, що чіткої уяви навіть з приводу ймовірного сценарію поки немає. Тому ставки коливаються в діапазоні від 40% до 56%.

Трамп, війна, букмекери
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