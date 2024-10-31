Сенатор: Не потрібно бути фанатом путіна, щоб хотіти закінчення війни

Про це він сказав в ефірі Today, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рубіо, немає того, хто не хотів би завершення війни.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця", – сказав Рубіо.

"Я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд", – додав він.

Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, критикували великі суми грошей, які США направили в Україну для зміцнення її оборони.

Рубіо сказав, що Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, "хоче, щоб війна закінчилася".

"Не потрібно бути фанатом владіміра путіна, щоб хотіти закінчення війни", – сказав Рубіо.

Він також додав, що "Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну".

За даними The Hill, Рубіо розглядається як можливий держсекретар в адміністрації Трампа.