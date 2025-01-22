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Рубіо: США прагнуть допомогти завершити війну в Україні таким чином, щоб досягнутий мир був довготривалим

22.01.2025 / 17:27
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що офіційна політика Сполучених Штатів спрямована на припинення війни, яку розпочала росія проти України.

Про це він повідомив в інтерв'ю CBS Mornings.

"Війна в Україні має бути завершена. Це глухий кут - тривалий, кривавий конфлікт, який завдає неймовірних втрат. Хоча росія також несе значні втрати, Україна платить найвищу ціну", - в ефірі CBS Mornings у вівторок.

За його словами, мільйони українців змушені були залишити свої домівки через бойові дії, а Сполучені Штати прагнуть допомогти завершити війну таким чином, щоб досягнутий мир був довготривалим.

"Наша мета - не просто завершити конфлікт, а забезпечити його стійке вирішення, яке запобігатиме новим ескалаціям у майбутньому. Ми прагнемо стабільності для України та регіону", - підкреслив держсекретар.

Рубіо також зазначив, що президент США Дональд Трамп налаштований сприяти миру у світі й завершенню конфліктів.

20 січня Сенат США затвердив Марко Рубіо на посаді державного секретаря.

Трамп, війна, Рубіо
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