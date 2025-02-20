САП та НАБУ викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час розробки автоматизованої системи "Дзвін"

Про це повідомляє пресслужба САП.

Мова йде про розкрадання бюджетних коштів під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "Дзвін".

Згідно з матеріалами слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на створення цієї системи з підприємством, яке не мало досвіду ані у розробці систем управління військами, ані в створенні спеціалізованого програмного забезпечення.

За чотири роки дослідно-конструкторської роботи технічне завдання на побудову системи незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн, а функціонал системи зменшити в десятки разів.

Лише на безпідставне корегування документації витратили понад 115 млн грн.

Як встановили САП та НАБУ, розроблена система не відповідає технічному завданню. Виявлено численні недоліки, зокрема несумісність з протоколами НАТО та відсутність інтеграції з іншими військовими системами.

Під час слідства виявлено, що особи, причетні до схеми, приховували важливу документацію. Після початку розслідування вони пришвидшили роботу і спробували безкоштовно модернізувати систему.

Однак через серйозні помилки в архітектурі доопрацювати систему "Дзвін" стало неможливо.

Серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

САП не вказує прізвищ підозрюваних, проте як повідомляє видання "Слово і діло", серед них – колишній заступник начальника Генштабу Радіон Тимошенко та ексначальник військ зв'язку ЗСУ Володимир Рапко.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.

"Дзвін" розробляли як автоматизовану систему управління та контролю бойовими діями на стратегічному, оперативному та частково тактичному рівнях.

Система повинна була працювати в напівавтоматичному та автоматичному режимах, генеруючи документи бойового управління, створюючи та відстежуючи картографічну інформацію, надаючи вичерпні дані про власні війська, їх забезпечення, розвіддані про противника, а також здійснювати розрахунки співвідношення сил і засобів для різних сценаріїв застосування.