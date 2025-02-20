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Стефанчук: Заяви про необхідність проведення виборів під час війни слід ретельно аналізувати

20.02.2025 / 13:19
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що вибори в Україні відбудуться після завершення воєнного стану, відповідно до норм українського законодавства.

Про це він написав у дописі на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

За словами Стефанчука, заяви про необхідність проведення виборів під час повномасштабної війни слід ретельно аналізувати. Він наголосив, що Україна не буде слідувати сценаріям, які використову росія, де "переможець" вже відомий до голосування, а вибори проходять під загрозою насильства.

"Вибори в Україні відбудуться. Вони пройдуть за законами України. Вибір робитимуть громадяни України. І це будуть демократичні вибори. рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де "переможець" відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів", - пише Стефанчук.

Голова Верховної Ради наголосив, що Україна не відмовляється від демократії, і вибори будуть проведені лише після закінчення дії воєнного стану.

"Це пряма норма українського закону. Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у кремлі. Україні потрібні кулі, а не бюлетені", - зазначив Стефанчук.

Стефанчук
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