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У Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента

13.06.2019 / 09:47
У Зеленского не исключают введение двухпалатного парламента
Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключено введение в Украине двухпалатного парламента.

"Большая беда украинского парламента – половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

"Любой микс не дает желаемого результата. Есть два пути: или нарезание волостей с надсмотрщиками – тогда это мажоритарка. Или путь политического структурирования общества – тогда это пропорционалка", – заявил Стефанчук.

"Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года", – сказал он.

На вопрос, это его размышления или уже есть наработки по теме двухпалатности, Стефанчук ответил: "Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать".

"Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году. Тогда было четыре вопроса, в том числе о двух палатах и сокращении количества депутатов", – отметил он.

"Любые вопросы, связанные с представительством народа во власти, должны исходить из количества избирателей. Когда у нас на момент обретения независимости в стране было 52 миллиона людей, тогда 450 депутатов могли быть оправданы", – отметил Стефанчук.

"Потому мы поднимаем вопрос о необходимости переписи населения. Мы хотим понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов", – заявил он, уточнив, что перепись запланирована на декабрь 2020 года, но на нее нужно до 4 млрд грн.

При этом Стефанчук подчеркнул, что не говорит о конкретной концепции двухпалатного парламента или том, что это все будет сделано в ближайшее время.

Он добавил, что референдум в 2000 году "проходил в других политических и социальных условиях, при другой редакции Конституции и т.д., но мы и не можем игнорировать то, какой процент граждан тогда за это проголосовал".

"Потому в качестве политико-правового основания мы будем учитывать и тот референдум", – сказал он.

На вопрос, будет ли верхняя палата мажоритарной, а нижняя пропорциональной, представитель Зеленского в Верховной Раде ответил: "Вполне возможно, это один из вариантов".

"Когда мы сводим на одной площадке депутатов-мажоритарщиков и депутатов-списочников, то теряется единство интересов. Мы не получаем ни политической структурированности, ни регионального представительства. Смешанная модель и превратила украинский парламент в самый большой политический "мегамаркет", – заявил он.

По словам Стефанчука, "надо провести парламентскую реформу, пересмотреть регламент, навести порядок с количеством и функциями комитетов и министерств и т.д.", да и в целом провести "функциональный аудит государства".

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Верховная Рада, Стефанчук, двухпалатный парламент
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