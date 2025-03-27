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Зеленський: На переговорах про мир в Україні представляти ЄС мають Британія та Франція

28.03.2025 / 11:14
Європа повинна бути за столом переговорів про завершення війни в Україні. Представляти ЄС мають Британія та Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів ЕС щодо підтримки України.

За словами президента, українська позиція дуже чітка - за столом перемовин щодо закінчення війни обов'язково повинна бути Європа.

"Європа дуже велика і вона має мати чітке представництво. Сьогодні ми домовилися, що Європу будуть представляти Франція і Британія, Макрон та Стармер", - заявив Зеленський.

Президент додав, що це дуже важливе рішення. І свою чітку позицію Україна хоче передати всім іншим партнерам, безумовно, й США.

Зеленський
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