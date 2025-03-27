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Монстр вирвався з клітки: Кремль більше не контролює своїх васалів28.03.2025 / 13:18
Монстр вырвался из клетки: Кремль больше не контролирует своих вассалов27.03.2025 / 13:09Последние новости рубрики
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14:21
Агентство США з глобальних медіа відновило фінансування Радіо Свобода
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Генерал: Здатність Польщі оборонятися у разі потенційної російської агресії залежатиме від того, як будуть проводитись наступальні дії
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Туск: росія не зацікавлена у перемир’ї, і зараз треба переконати в цьому США
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Аналітик Sky News підрахував, скільки угод порушила росія
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DW: Україна має центральне значення для безпеки Німеччини
- 14:21
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Аналітики KSE: Ситуація на ринку продовольства в Україні залишається нестабільною
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15:23
ДРС: Урядова постанова щодо стабілізації цін на лікарські засоби була ухвалена в порушення норм чинного законодавства
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16:25
Міноборони: Військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби
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18:30
Трамп: Будь-яка країна, що купуватиме нафту або газ у Венесуели, буде сплачувати 25% мито на будь-яку торгівлю зі США
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15:23
Єврокомісія планує оновити торгівельні відносини з Україною
- 16:25
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Алюмінієві двері від SKLO: сучасний дизайн та бездоганна якість17.03.2025 / 22:30У світі сучасної архітектури та інтер'єрних рішень алюмінієві двері стали символом елегантності, надійності та функціональності. Український виробник SKLO створює унікальні дверні системи, що поєднують передові технології, бездоганний стиль і довговічність. Якщо ви шукаєте ідеальне рішення для дому, офісу чи комерційного простору, варто завітати до нашого шоуруму в Києві.
Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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