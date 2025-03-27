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Туск: росія не зацікавлена у перемир’ї, і зараз треба переконати в цьому США

28.03.2025 / 10:12
Станом на сьогодні вже чітко видно, що росія не зацікавлена у перемир’ї, і зараз треба переконати в цьому США.

Про це заявив в четвер глава польського уряду Дональд Туск після завершення зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі, яка відбулася у Парижі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми говорили про те, яким чином переконати наших американських друзів, що сьогодні вже чітко видно: путін не зацікавлений у перемир’ї. Президент Зеленський й Україна продемонстрували максимум доброї волі під час переговорів в Саудівській Аравії і погодилися на безумовне припинення вогню. Це росіяни почали ставити умови, зокрема і повністю нереальні», - наголосив Туск.

Він підкреслив, що «нереальною умовою» росії, на думку усіх присутніх на зустрічі у Парижі, було те, що вона погодиться на припинення вогню за умови скасування усіх санкцій.

«Відомо, у що грає путін, і тут треба ще раз підкреслити: на щастя, в Європі вже ніхто не має ілюзій і сумнівів. Завданням тих, хто перебуває у постійному контакті з президентом Трампом, є переконання американців, аби вони широко відкрили очі і побачили, хто відповідає за те, що війна й надалі триває, що гинуть люди, хто відповідає за ракетні атаки на Одесу, Київ», - підкреслив глава польського уряду.

Він наголосив, що усі присутні на зустрічі у Франції мали ідентичний погляд на російську агресію проти України, необхідність допомоги Києву щодо захисту від російської агресії, збереження санкційного режиму проти рф.

«Співпраця країн, які зібралися сьогодні у Парижі, також полягатиме у пошуку рішень щодо продовження санкцій проти росії, оскільки, ймовірно, не можна буде розраховувати на Будапешт», - підкреслив польський прем’єр.

Туск додав, що у Парижі він звертав увагу на потребу «пошуку способів і методів, які дозволять реалізовувати спільну європейську політику щодо росії, навіть у випадку спротиву Угорщини».

За його словами, можливо, найважливішим наслідком цієї війни є те, що Європа «позбавилася будь-яких ілюзій щодо росії, перестала бути наївною і почала вірити у потребу побудови власної сили».

«Європа зрозуміла, що найкращою гарантією миру для Польщі, Європи і, звісно України, буде наша сила, рішучість і солідарні дії», - констатував прем’єр РП.

Туск
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