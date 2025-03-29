Зеленський: Україна на саміті Коаліції охочих отримала результати, які будуть діяти і після війни

Разом з тим, Україна на саміті Коаліції охочих отримала результати, які будуть діяти і після війни.

Про це під час пресконференції за підсумками саміту у Парижі повідомив президент Володимир Зеленський.

Загалом, каже він, не розчарований тим, як завершилась зустріч лідерів країн-учасників Коаліції охочих на саміті в Парижі.

Президент додав, що “дуже задоволений” інвестиціями партнерів в українське виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи ППО та “інші технологічні речі”. Інвестиції продовжаться і після війни, додав Зеленський.

Також окремим питанням глава держави зачепив тему санкцій, які європейські партнери України не збираються знімати з росії.

«Ніхто з партнерів, принаймні присутніх, не збирається знімати санкції. Навпаки, наголошують на продовженні і нових пакетах (санкцій, – Ред.)», – сказав він.

Щодо питання миротворчого контингенту в Україні, то наразі між лідерами різняться думки щодо того, як саме це має бути реалізовано.

«Є лідери, які кажуть, що не варто забувати про НАТО. І ми погоджуємось з ними, бо це простіша інфраструктура, найзрозуміліша і найдешевша… але маємо, що маємо. Поки що питання щодо НАТО не дуже активне, хоч його і підтримують окремі лідери. Є лідери, які говорять про те, що можуть бути гарантії безпеки на кшталт того, що є в деяких державах, коли у випадку агресії підключається окреме коло країн одразу всіма силами. Також не хочу йти в деталі», – сказав він.

Разом з тим, продовжив Зеленський, є також пропозиція, яка базується на українській армії та на європейському контингенті, що буде представлений в небі, на землі, та в морі України.

«Україна запропонує алгоритм для діалогу. Я думаю, що це найближчі 7-10 днів з тією зустріччю, яку вже анонсував Макрон. І ми будемо вже дуже дружньо сперечатися, де запропонуємо базову ідею, базову стратегію», – сказав Зеленський.