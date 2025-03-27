Монстр вырвался из клетки: Кремль больше не контролирует своих вассалов

В последние месяцы отношения между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом России Владимиром Путиным заметно охладели. По информации российского расследовательского издания «Важные истории», в Кремле были крайне раздражены после того, как Федеральная служба безопасности выявила: Кадыров вёл несанкционированные переговоры с представителями ближневосточных монархий.

По этим данным, предметом переговоров стали гарантии безопасности для семьи и активов чеченского лидера на случай его отставки или потери политического влияния. Контакты держались в строжайшей тайне, однако информация быстро дошла до Москвы. Это и стало переломным моментом.

Кадыров — не обычный региональный чиновник. Его роль в системе российской власти годами выходила далеко за рамки формального статуса. Он был личным вассалом Путина, самостоятельным в повседневных решениях, но предельно лояльным в вопросах стратегических. Этот неформальный контракт обеспечивал ему практически неограниченную власть внутри республики, личную армию и негласный иммунитет от вмешательства федерального центра.

Долгое время этот баланс казался устойчивым. Но всё изменилось после истории с Пригожиным. Кадыров, как никто другой, понял: даже самые преданные уже не имеют гарантий. Гибель «повара Путина», который тоже был частью силового блока, но со временем стал чересчур самостоятельным, показала — система способна убивать своих слуг без колебаний. Кадыров сделал для себя очевидный вывод: если даже в Москве больше не доверяют проверенным исполнителям, пора искать запасной выход.

Именно с этим и связывают его неофициальные контакты с представителями арабских стран. Это не политическое предательство и не смена курса — это банальный инстинкт самосохранения. Кадыров видит, как стремительно меняются правила игры, и старается успеть выстроить новую систему гарантий для себя и своей семьи — до того, как Кремль окончательно решит, что в нём больше нет нужды.

В ответ Кремль выбрал тактику ползучего, но системного демонтажа его влияния. В первую очередь усилилось давление на ближайшее окружение. В частности, Адам Делимханов — один из ключевых политических союзников Кадырова — получил недвусмысленный сигнал о том, что пределы дозволенного больше не определяются в Грозном. Следом пошли осторожные, но чёткие сигналы о сужении политического пространства чеченских элит в федеральных процессах. Параллельно началась институциональная изоляция: Кадырова публично игнорируют, исключают из неформальных консультаций и отстраняют от решений, которые ещё недавно не принимались без его участия. Москва действует осторожно, но последовательно, давая понять, что даже самые лояльные более не обладают привилегиями.

История с переговорами Кадырова с арабскими элитами — это не бегство и не измена. Это — инстинкт выживания в системе, которая сама больше не знает, куда идёт. Система, построенная на личных договорённостях и политической лояльности, не умеет работать с отставками — только с ликвидациями. А когда те, кто считал себя неприкасаемыми, начинают искать выход — это сигнал. Сигнал, что вертикаль больше не держится.

Кадыров — не слабое звено России. Наоборот, долгое время он был её ударным кулаком. Но именно через него становится видно, насколько слаба система, которая не может обеспечить безопасность даже своим псам.

Это важно для Украины. Не потому, что Кадыров может сбежать. А потому, что сам факт его страха — это доказательство слабости Кремля. А для Украины в этой войне это — ещё одно подтверждение: никакого монолита не существует. Есть только страх, замаскированный под власть.