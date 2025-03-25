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Стармер: Європейські країни говорили, що повинні посилити оборону та безпеку, але цього не зробили

24.03.2025 / 10:12
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не думав, що колись ще побачить окупацію країн росією після падіння Берлінської стіни.

Про це він сказав у інтерв’ю The New York Times, передає Укрінформ.

«Я досі пам’ятаю, що я відчував, коли впав Берлінський мур. Це був початок нової ери, де панували цінності демократії та свободи. Я не думав, що за своє життя знову побачу російську окупацію країн», - зазначив Стармер.

Він наголосив, що час розмов про збільшення витрат на оборону вже минув, і настав час дій у цьому питанні.

«Протягом багатьох років європейські країни говорили, що повинні посилити оборону та безпеку, але цього не зробили. Я впевнено відчуваю, що момент для розмови закінчився, а зараз настав час для дій»,- сказав глава британського уряду.

Берлінський мур завдовжки, за деякими даними, майже 168 кілометрів існував з 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989-го. Він був одним із найвідоміших символів Холодної війни та поділу Німеччини.

Подолати стіну протягом того періоду намагалося багато людей.

За різними даними, вбито було при цьому від 136 до 245 перебіжчиків, але точна кількість загиблих біля стіни невідома.

Стармер
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