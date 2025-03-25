Стармер: Європейські країни говорили, що повинні посилити оборону та безпеку, але цього не зробили

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18:30
Reuters: Перемовини Ірану із США щодо ядерної угоди не відбудуться, якщо Вашингтон не відмовиться від тиску
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17:27
Стармер: путін не дотримається жодної мирної угоди, якщо Україна не отримає чітких і надійних гарантій безпеки
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15:23
москва має кращі можливості для ремонту та виробництва техніки, що дозволяє підтримувати боєздатність попри втрати, - ЗМІ
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14:21
Стармер розповів, як тиснули на британську сторону з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Зеленського
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13:19
У США визнають, що до 20 квітня можуть і не встигнути укласти угоду про перемир’я між Україною та рф
- 18:30
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Гетманцев: У лютому виторг від продажу лікеро-горілчаної продукції скоротився на 1 млрд гривень
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16:25
Держмитслужба спрощує роботу бізнесу, що працює в морських портах
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09:10
Мінфін: Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому збільшилися до 91,8 мл
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18:30
У МОЗ розповіли про розширення програми Доступні ліки
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ГАР МО закликає владу звернути увагу на державних виробників озброєння, які не виконують свої зобов'язання
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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