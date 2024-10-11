Байден, Макрон, Стармер та Шольц обмінялися думками щодо плану Перемоги України

Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США і Франції Джо Байден і Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі в Берліні в п'ятницю обмінялися думками щодо продовження підтримки Києва, а також про план Перемоги президента України Володимира Зеленського.

"Лідери обговорили плани з надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських активів", - ідеться в спільній заяві лідерів чотирьох країн, опублікованій на сайті уряду Німеччини.

Крім того, Шольц, Байден, Макрон і Стармер обговорили український план Перемоги.

Чотири лідери планували 12 жовтня зустрітися із Зеленським на авіабазі "Рамштайн", проте зустріч скасували, оскільки Байден відклав поїздку в Європу через ураган "Мілтон".