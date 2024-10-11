Войти | Зарегистрироваться
23:04

суббота,
19 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Байден, Макрон, Стармер та Шольц обмінялися думками щодо плану Перемоги України

19.10.2024 / 10:10
Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США і Франції Джо Байден і Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі в Берліні в п'ятницю обмінялися думками щодо продовження підтримки Києва, а також про план Перемоги президента України Володимира Зеленського, повідомляє Білий дім.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, президенти США і Франції Джо Байден і Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі в Берліні в п'ятницю обмінялися думками щодо продовження підтримки Києва, а також про план Перемоги президента України Володимира Зеленського.

"Лідери обговорили плани з надання Україні додаткової допомоги в галузі безпеки, економіки та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських активів", - ідеться в спільній заяві лідерів чотирьох країн, опублікованій на сайті уряду Німеччини.

Крім того, Шольц, Байден, Макрон і Стармер обговорили український план Перемоги.

Чотири лідери планували 12 жовтня зустрітися із Зеленським на авіабазі "Рамштайн", проте зустріч скасували, оскільки Байден відклав поїздку в Європу через ураган "Мілтон".

Байден, Макрон, Шольц, Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 октября
18 октября
17 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.