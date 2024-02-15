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Байден обговорив із Макроном загрозу з боку росії

24.02.2024 / 13:15
Президент США Джо Байден обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном загрозу з боку росії, яка продовжує свою агресію, а також підтримку України в умовах, коли Конгрес Сполучених Штатів затягує із ухваленням відповідного законопроєкту.

Як повідомили в Білому домі, президенти поспілкувалися в п’ятницю, передає Укрінформ.

«Лідери обговорили низку двосторонніх і глобальних питань, у тому числі дестабілізуючі зусилля росії, підтримку України напередодні другої річниці (повномасштабного – ред.) вторгнення рф, а також необхідність ухвалення Конгресом фінансування для України», - зауважили в Білому домі.

Крім того, президенти США й Франції зосередилися на інших питаннях, зокрема, на розвитку ситуації в регіоні Близького Сходу.

Байден, Макрон
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