Байден обговорив із Макроном загрозу з боку росії

Як повідомили в Білому домі, президенти поспілкувалися в п’ятницю, передає Укрінформ.

«Лідери обговорили низку двосторонніх і глобальних питань, у тому числі дестабілізуючі зусилля росії, підтримку України напередодні другої річниці (повномасштабного – ред.) вторгнення рф, а також необхідність ухвалення Конгресом фінансування для України», - зауважили в Білому домі.

Крім того, президенти США й Франції зосередилися на інших питаннях, зокрема, на розвитку ситуації в регіоні Близького Сходу.