Welt: Німецький парламент проголосував проти постачання Україні ракет Taurus

Про це інформує Welt.

Вказано, що відповідну пропозицію внесли депутати парламентської групи ХДС/ХСС. Втім під час голосування вони не змогли отримати достатню кількість голосів.

"За" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що для надання Україні ракет Taurus потрібен "правильний момент".

Шольцу кілька разів поставили питання про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне: ви знаєте, що Німеччина витрачає на постачання в Україну найбільше в Європі", – відповів Шольц.