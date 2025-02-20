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Соціолог: Певний відтік українців з країни після відкриття кордонів можливий, але він не буде критичним

20.02.2025 / 17:27
Після зняття обмежень на виїзд за кордон Україну можуть залишити ще близько 7% громадян.

Як пише gazeta.ua, про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами, під час соціологічних опитувань саме така частка респондентів висловлює намір виїхати за кордон у найближчому майбутньому. Серед молоді цей показник удвічі вищий - 15%. Водночас експерт припускає, що реальна кількість охочих може бути більшою, оскільки не всі готові відкрито говорити про такі наміри.

Однак намір покинути країну ще не означає реальну еміграцію. "Якась частина чоловіків поїде, але ті, хто хотів уникнути мобілізації, вже зробили це, якщо мали можливість. Інші, ймовірно, виїдуть до своїх сімей, які перебувають за кордоном. Тому певний відтік населення після відкриття кордонів можливий, але він не буде критичним, особливо з огляду на те, що за межами країни вже перебувають мільйони українців", - зазначає Антипович.

Окрему небезпеку соціолог бачить у масовому вивезенні дітей. Він наголошує, що багато родин обґрунтовують еміграцію саме турботою про майбутнє дітей. "Батьки прагнуть, щоб їхні діти росли у мирному, стабільному середовищі, мали перспективи. Тому ухвалюють рішення переїжджати разом із ними. Фактично ж це часто є способом реалізувати власне бажання виїхати", - пояснює експерт.

Також він відзначає, що молодь схильна до еміграції більше за інші вікові групи. Причиною цього є прагнення свободи та бажання уникнути обмежень, які накладає війна.

"Йдеться не лише про комендантську годину, а й про загальну атмосферу - стриманість у розвагах, у витратах. Молодь хоче жити легше, без тягаря війни. Чи можна їх за це засуджувати? Навряд", - підсумовує Антипович.

Антипович, соціолог
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