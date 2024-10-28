Українці назвали джерела з найбільшим поширенням фейків та дезінформації

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження "Успіх чи ні? Як українці оцінюють реформу сектору правопорядку та підтримку з боку ЄС" сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Щодо того, до яких джерел переважно звертаються українці, щоб отримати надійну та перевірену інформацію про події в Україні, то 47% українців (на першому місці) - сказали, що таким джерелом для них є канали у Телеграмі. Більше чверті - це сюжети в Ютубі, потім - телемарафон (21%), розповіді очевидців (19%), офіційні сторінки і соцмережі держорганів влади (19%), телеканали, що не входять у марафон (16%), українські інтернет-ЗМІ (15%), міжнародні ЗМІ (14%)", - сказав він.

Telegram опинився лише на другому місці після відповідей українців на питання, у яких джерелах інформації, на їхню думку, є найбільш поширеними фейки та дезінформація.

"Українець вигородив свій вибір Телеграму і назвав лише на другому місці канали у месенджерах, зокрема у Телеграмі, джерелом, де є найбільш поширені фейки. Так вважає лише 35%. Натомість половина назвала такими, соцмережі - Фейсбук, Інстаграм", - заявив Антипович.

Майже 90% українців назвали проблему дезінформації та фейкових новин як мінімум серйозною, а як максимум - дуже серйозною.

"Водночас, половина громадян України послуговується саме Телеграм-каналами, де вона і є найбільш поширеною", - заявив він.

Речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева сказала, що користуватися треба офіційними джерелами інформації.

"І якщо ви все-таки обираєте для себе Телеграм, то, будь ласка, користуйтеся цією інформацією у тих Телеграм-каналах, які є верифікованими, там, де ми дійсно можемо говорити про надійну перевірену інформацію", - зазначила вона.

Заступник керівника департаменту з питань протидії інформаційним загрозам національній безпеці Центру протидії дезінформації при РНБО Кирило Вікторов сказав, що покиУкраїна не налагодила якихось певних відносин з офісом Telegram.

"І зважаючи на це, ми у ЦПД пропонуємо - поки ця вся ситуація триває - розглядати Telegram як інструмент, як можливість, щоб наповнювати наш інформпростір корисною для нас інформацією. Тобто поширювати там інформацію про реформи, проводити там певну роз'яснювальну роботу", - заявив Вікторов.

Дослідження свідчать, що українці є достатньо резистентними до дезінформації та відкритих фейків з рф, але і досі є чутливими саме для маніпуляцій.

"Тому ми пропонуємо використовувати Телеграм для наповнення нашого інформпростору корисною, правдивою інформацією, щоб якщо людина зацікавиться чимось, наприклад, у сфері правопорядку - щоб вона могла зайти у Телеграм і знайти для себе правдиву інформацію щодо тих чи інших реформ", - заявив він.

Опитування проводили на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні з 24 по 29 вересня 2024 року. Опитали 2000 респондентів, що представляють доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких відсутній український мобільний зв'язок). Похибка становить не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.