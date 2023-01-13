Українці найбільше довіряють СБУ серед усіх правоохоронців, - опитування

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Мінсоцполітики: Незабаром українці зможуть обрати організацію, яка опікуватиметься заощадженнями13.01.2023 / 11:24Последние новости рубрики
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11:18
Експерти: Витрати на живлення від генераторів будуть закладатись у вартість товару
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11:46
Кабмін схвалив залучення фінансової допомоги від ЄС
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17:30
В Україні обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат за соцстрахуванням буде проходити по-новому
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09:06
Тіммерманс: Україна має те, що потрібно, аби стати лідером сучасної зеленої енергетики
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22:34
Навіщо стартапу агенція IT-рекрутингу
- 11:18
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Почему браслеты на пике популярности04.01.2023 / 23:44Кожаный браслет можно приобрести для личного использования или же в качестве качественного и оригинального подарка. При этом будет универсальный презент, который подойдет не только для близкого человека, но и для делового партнера. Также использование такого аксессуара в качестве подарка позволит привлечь внимание к своей персоне и оставить хорошее впечатление. О других характеристиках таких изделий можно узнать на сайте https://silvers.in.ua/.Последние новости рубрики
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Возможности Dynamic Island в новых айфонах29.11.2022 / 20:55Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье.
ТОП-3 ноутбуков Леново из разных ценовых категорий23.11.2022 / 18:01Последние новости рубрики
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