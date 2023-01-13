Українці найбільше довіряють СБУ серед усіх правоохоронців, - опитування

Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке було проведене упродовж 4-27 грудня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з опитуванням рівень довіри до ЗСУ за рік зріс з 72 до 96%, а до СБУ – з 29 до 63%. Так само зріс баланс довіри-недовіри до цих структур: для ЗСУ він змінився з +60 до +96%, для СБУ – з -7 до +54%.

Таким чином, довіри до СБУ зросла більш ніж удвічі у порівнянні з 2021 роком, оскільки спецслужба бере активну участь у захисті країни.

Зміцнення позицій СБУ у подібних опитуваннях пояснюється результатами її роботи під час війни та з приходом Василя Малюка на посаду очільника СБУ. Зокрема, серед результатів Служби – успішні спецоперації на лінії фронту, очищення країни від зрадників і колаборантів, затриманням російських агентів та корегувальників, протидія агентурному впливу рф у церковному середовищі УПЦ (МП).

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк раніше наголошував, що з початком повномасштабного вторгнення спецслужба значно посилила контррозвідувальний напрям, щоб викривати агентів, зрадників і колаборантів. А співробітники СБУ присутні у найгарячіших точках війни.