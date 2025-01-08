У Раді зареєстровано законопроект щодо встановлення в Україні Національного дня молитви

Мета ініціативи – встановлення в Україні Національного дня молитви. Пам’ятна дата що відзначатиметься щорічно 24 лютого, у день річниці початку повномасштабної збройної агресії російської федерації.

На думку ініціаторів законопроєкту, цей день є символічною для українського народу, адже саме тоді Україна зустрілась із надважким викликом, дала гідну відповідь агресору, зберігши державність та продемонструвавши силу і незламність Збройних сил.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що цей день символізуватиме духовну єдність українського народу, вшанування героїзму захисників і захисниць України та посилення морально-патріотичного духу нації.

"Україна вистояла в перші дні повномасштабного вторгнення завдяки мужності Збройних Сил, єдності суспільства та молитві за Україну, яка піднялася по всьому світу", – наголошують автори ініціативи.

Ініціатори законопроєкту також наводять у приклад досвід США, де Національний день молитви існує з 1952 року. Він був заснований Конгресом США та підписаний президентом Гаррі С. Труменом. Щороку в цей день американці звертаються до Бога у спільній молитві та медитації, шукаючи мудрості, захисту та благословень.

Також, аналогічна пам’ятна дата існує у Великій Британії з 1940, коли Вінстон Черчилль став прем’єр-міністром країни та затвердив Національний день молитви.

"Національний день молитви в Україні має стати не лише днем спільного духовного звернення до Бога, але й символом вдячності захисникам України, які боронять незалежність та свободу держави. Спільна молитва допоможе зміцнити національну єдність, підняти моральний дух та підкреслити нашу непохитну віру в перемогу. Цей день повинен стати днем віри, надії та незламності української нації", – йдеться у поясненні до законопроєкту.

Найближчим часом у Верховній Раді відбудеться голосування щодо цієї законодавчої ініціативи.

Якщо закон буде ухвалено, 24 лютого офіційно увійде до переліку святкових, неробочих днів та пам’ятних дат, передбачених Кодексом законів про працю України.