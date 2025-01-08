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У Раді зареєстровано законопроект щодо встановлення в Україні Національного дня молитви

14.01.2025 / 12:16
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12336, який передбачає внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю.

Мета ініціативи – встановлення в Україні Національного дня молитви. Пам’ятна дата що відзначатиметься щорічно 24 лютого, у день річниці початку повномасштабної збройної агресії російської федерації.

На думку ініціаторів законопроєкту, цей день є символічною для українського народу, адже саме тоді Україна зустрілась із надважким викликом, дала гідну відповідь агресору, зберігши державність та продемонструвавши силу і незламність Збройних сил.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що цей день символізуватиме духовну єдність українського народу, вшанування героїзму захисників і захисниць України та посилення морально-патріотичного духу нації.

"Україна вистояла в перші дні повномасштабного вторгнення завдяки мужності Збройних Сил, єдності суспільства та молитві за Україну, яка піднялася по всьому світу", – наголошують автори ініціативи.

Ініціатори законопроєкту також наводять у приклад досвід США, де Національний день молитви існує з 1952 року. Він був заснований Конгресом США та підписаний президентом Гаррі С. Труменом. Щороку в цей день американці звертаються до Бога у спільній молитві та медитації, шукаючи мудрості, захисту та благословень.

Також, аналогічна пам’ятна дата існує у Великій Британії з 1940, коли Вінстон Черчилль став прем’єр-міністром країни та затвердив Національний день молитви.

"Національний день молитви в Україні має стати не лише днем спільного духовного звернення до Бога, але й символом вдячності захисникам України, які боронять незалежність та свободу держави. Спільна молитва допоможе зміцнити національну єдність, підняти моральний дух та підкреслити нашу непохитну віру в перемогу. Цей день повинен стати днем віри, надії та незламності української нації", – йдеться у поясненні до законопроєкту.

Найближчим часом у Верховній Раді відбудеться голосування щодо цієї законодавчої ініціативи.

Якщо закон буде ухвалено, 24 лютого офіційно увійде до переліку святкових, неробочих днів та пам’ятних дат, передбачених Кодексом законів про працю України.

пам'ятна дата
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