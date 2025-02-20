В Україні можуть заборонити продавати енергетичні напої підліткам, які не досягли 18 років

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Сікорський вважає, якщо проводити вибори президента, то робити це потрібно не лише в Україні, а й у росії
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Джонсон прокоментував заяви Трампа щодо України та Зеленського
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Франція: Ми не дуже добре розуміємо логіку незрозумілих коментарів президента Трампа
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Депутат ЄП: путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України
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14:21
Рубіо: Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки
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Націоналізація Полтавського ГЗК: крок до економічної справедливості чи удар по інвестиційній привабливості України?
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Шмигаль: Україна розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз
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16:25
Мінстратегпром: Україна розширює співпрацю з німецькою компанією Helsing у сфері військових технологій
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16:25
Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива в Україну, - дослідження
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Власюк: Зараз Євросоюз близький до консенсусу про повну відмову від російського газу
- 16:18
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.Последние новости рубрики
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
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