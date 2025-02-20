Кошта: Разом з Урсулою фон дер Ляєн вирішили приїхати до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення

Кошта повідомив про це у Twitter.

"24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського", - написав він.

Кошта також попросив вибачення перед лідером Кот-д'Івуару і керівництвом ЮНЕСКО за те, що через зміну його планів довелося перенести захід, що планувався на цю дату. Це свідчить, що рішення ухвалювали найближчими днями.

Цього ж дня планує приїхати прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Неофіційно повідомляли, що ЄС поки не планує позачерговий саміт Євроради через останні події довкола ймовірних переговорів, але таку зустріч можуть скликати пізніше після консультацій з державами-членами.