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Санчес: Іспанія пропонує навчання українських лікарів методів сучасного протезування

24.02.2023 / 18:30
Іспанія продовжить лікування та реабілітацію українських громадян, які постраждали на війні, та запропонує навчання українських лікарів методів сучасного протезування.

"Українські громадяни, які постраждали під час війни, проходять лікування і реабілітацію. На жаль, деяким із них потрібне протезування. Ми запропонували МОЗ України, щоб медичні працівники пройшли підготовку в Сарагосі з використання цих сучасних протезів", - сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер у Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У свою чергу Зеленський відзначив як "дуже важливу "допомогу в лікуванні та реабілітації українських воїнів. "Ми говоримо про нові програми. Ми працюватимемо в цьому напрямі", - сказав він.

Санчес також, за його словами, запевнив Зеленського, що Іспанія продовжить підтримувати 165 тисяч українських біженців в Іспанії. "Ми надали їм повний доступ до систем охорони здоров'я і до освітніх програм і надаватимемо його стільки, скільки їм буде потрібно", - сказав він.

Санчес, лікарі
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