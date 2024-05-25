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Зеленський: путін не бреше тільки тоді, коли мовчить

28.05.2024 / 11:14
Треба оцінювати не заяви диктатора володимира путіна щодо готовності до перемовин, а його реальні вчинки. Наразі наші воїни захищаються від чергового ворожого наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимир Зеленського під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"путін багато говорить нібито про перемовини, але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Треба дивитися на реальні вчинки таких диктаторів", - заявив президент.

За словами Зеленського, останні тижні наші військові захищаються від чергового наступу ворога, у зв'язку з чим Україна потребує активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки й відчутного примусу ворога до миру.

Зеленський, Санчес
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